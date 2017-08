Renato fecha treino e mantém mistério no Grêmio para encarar o Atlético-MG

O técnico Renato Gaúcho manteve o mistério sobre a escalação do Grêmio para encarar o Atlético-MG neste domingo, na Arena, pelo Campeonato Brasileiro. No encerramento da preparação para a partida, o comandante tricolor fechou o treino da equipe neste sábado e não revelou o time que levará a campo.

Com foco na Libertadores, pela qual decide uma vaga nas quartas de final diante do Godoy Cruz-ARG na quarta-feira que vem, em casa, Renato deve levar o Grêmio com uma escalação alternativa para encarar o Atlético-MG.

Na sexta-feira, o treinador já havia adiantado as ausências de Marcelo Grohe, Edílson e Lucas Barrios. Neste sábado, ele divulgou a lista de relacionados sem o zagueiro Kannemann e o volante Ramiro, que serão poupados.