Renato esboça time misto do Grêmio para encarar o Santos no domingo

O técnico Renato Gaúcho evita confirmar a escalação do Grêmio antecipadamente, mas nesta sexta-feira, indicou o time que vai encarar o Santos no domingo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Com a cabeça na decisão da Libertadores, o comandante tricolor deverá levar uma equipe alternativa, repleta de reservas.

Nesta sexta, Renato dividiu o elenco em três times e comandou um trabalho técnico, de dois toques, em campo reduzido. Somente quatro titulares participaram da atividade e podem estar em campo no domingo: o goleiro Marcelo Grohe, o lateral Cortez, o volante Jaílson e o atacante Luan.

O zagueiro Kannemann e o atacante Lucas Barrios chegaram a aparecer no gramado do CT Luiz Carvalho, mas apenas correram. Pedro Geromel ficou realizando treino físico na academia, enquanto o goleiro reserva Paulo Victor foi desfalque por causa de dores no joelho esquerdo.