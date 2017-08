Renato elogia grupo do Grêmio após vitória tranquila com time misto

Após poupar vários titulares e ainda assim vencer com tranquilidade o Atlético Mineiro, que também não usou a força máxima, por 2 a 0, domingo, em Porto Alegre, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Renato Gaúcho destacou o padrão de jogo que vem sendo exibindo pela sua equipe, como na partida do último domingo.

A vitória sobre o Atlético-MG consolidou o Grêmio na vice-liderança do Brasileirão, com 39 pontos, ainda que a oito do primeiro colocado Corinthians. Diante desse cenário, Renato apontou que o importante é o time “fazer a sua parte” para continuar vivo nas competições que disputa. “Temos que continuar fazendo a nossa parte. Não adianta torcer por tropeço do Corinthians se não fizemos a nossa parte. Vamos ver no que vai dar”, comentou.

Após superar o Atlético-MG, o Grêmio agora se concentra na Copa Libertadores. Depois da vitória por 1 a 0 no jogo de ida, na Argentina, o time vai receber o Godoy Cruz na próxima quarta-feira para o duelo de volta das oitavas de final.

