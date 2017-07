Renato diz que Grêmio merecia vitória no Morumbi, mas vê empate de ‘bom tamanho’

Embora o Corinthians tenha voltado a abrir oito pontos de vantagem na ponta do Campeonato Brasileiro, o técnico Renato Gaúcho mostrou conformismo com o empate por 1 a 1 que o vice-líder Grêmio conquistou diante do São Paulo na noite da última segunda-feira, no Morumbi, no fechamento da 16ª rodada da competição. O treinador apontou que sua equipe merecia melhor sorte pelo futebol que exibiu em campo, mas valorizou o ponto somado fora de casa.

O comandante afirmou que o Grêmio fez uma “belíssima partida” e atuou diante de um “adversário de alto nível”, assim como disse apostar no sucesso de Dorival Junior no comando do time são-paulino, hoje apenas na 18ª posição do torneio, com 16 pontos entre as equipes que ocupa a zona de rebaixamento.

LEIA TAMBÉM: Everton diz que o Flamengo é um dos favoritos ao título do Brasileirão

“O São Paulo tem um plantel muito bom, conversei com o Dorival e pela capacidade dele tenho certeza que vai tirar o São Paulo desta situação. O Grêmio teve as melhores oportunidades e merecia sair com a vitória. O adversário foi lá uma vez e conseguiu fazer o gol. Mas futebol é isso, não matamos o jogo. Está de bom tamanho”, afirmou Renato Gaúcho em entrevista coletiva.