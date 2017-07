Renato defende Edílson após expulsão em jogo do Grêmio: ‘Time de homens’

O técnico Renato Gaúcho defendeu a postura dos jogadores do Grêmio no empate em 1 a 1 diante do Santos, no domingo, em Porto Alegre, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico também negou que tenha faltado “malandragem” à equipe, especialmente no episódio que resultou na expulsão do lateral-direito Edílson, que empurrou Thiago Ribeiro e reclamou de uma marcação do árbitro Braulio da Silva Machado, no final do segundo tempo.

“Não quero que a minha equipe seja ‘freira’. Não quero que ninguém seja padre dentro do campo. Acho que na hora de chegar junto, tem que chegar junto para mostrar que tem gente em casa. Eu falo isso para eles. Com respeito ao adversário e com respeito à arbitragem. Se a arbitragem agiu certo ou não, aí cabe a vocês (jornalistas) comentarem. O meu time é de homens, não vai aceitar tudo, ficar cabisbaixo, de mãozinhas para trás, vendo tudo o que acontece dentro do campo”, enfatizou o técnico gremista.

LEIA TAMBÉM: Ex-goleiro da seleção brasileira e do São Paulo, Waldir Peres morre aos 66 anos

Renato Gaúcho não encarou o empate em casa como um tropeço da sua equipe e elogiou a exibição dos jogadores, destacando especialmente a criação de jogadas. O técnico também procurou valorizar a qualidade do time santista.