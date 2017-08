Renato cumpre ‘promessa’ e vai escalar Grêmio reserva contra o Atlético-PR

Depois da derrota para o Botafogo no fim de semana passado, o técnico Renato Gaúcho anunciou que escalaria a “garotada” do Grêmio para a sequência do Campeonato Brasileiro. E ao menos neste domingo, diante do Atlético-PR, na Arena, ele cumprirá a promessa, conforme indicou no treino desta sexta-feira.

Renato fechou a atividade à imprensa, mas a assessoria do Grêmio informou que os titulares sequer trabalharam no gramado. Eles ficaram realizando um treino específico no vestiário, enquanto o treinador esboçou o time reserva que vai pegar o rival paranaense neste domingo.

LEIA TAMBÉM: Pizzi elogia atuação do Chile e diz que vitória por 2 a 0 resumiu a partida

“Infelizmente, não é possível colocar sempre a mesma equipe, a mais forte, para o Brasileiro, porque seria suicídio. Vez ou outra, estoura um jogador mesmo poupando, porque eles estão no limite. Então, uma equipe segue brigando no Brasileiro e outra disputa a Copa do Brasil e a Libertadores, que são caminhos mais curtos para um título”, explicou o técnico tricolor após a atividade.