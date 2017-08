Renato critica ‘apagão’ do Grêmio e absolve Marcelo Oliveira por pênalti perdido

O técnico Renato Gaúcho avaliou que o Grêmio entrou em campo desatento no último domingo e pagou um preço caro por isso, sendo derrotado pelo Botafogo por 1 a 0, no Engenhão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi, aliás, no começo do jogo que o time foi vazado por Leandrinho, em uma jogada que começou com Kaio perdendo a posse de bola na intermediária.

“Nos primeiros 20 minutos, o Grêmio parecia que estava em outro planeta. Chamei a atenção do time no intervalo, mas pagamos caro por isso. Sempre é difícil fazer gol, ainda mais com o adversário saindo na frente”, disse o treinador gremista.

Na avaliação de Renato, o time melhorou de rendimento na etapa final, mas não foi suficiente para evitar a derrota. Por isso, ele cobrou mais atenção dos seus jogadores. “No segundo tempo, o jogo ficou aberto, as duas equipes tiveram chances. É preciso ter foco o tempo todo”, comentou.