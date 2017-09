Renato comemora ‘folga’ no Santos e mira vitória em clássico com o Corinthians

O volante Renato, do Santos, considerou positiva a parada de duas semanas no calendário do futebol brasileiro. O experiente jogador, de 38 anos, revelou nesta sexta-feira que o grupo está focado no clássico contra o Corinthians, no dia próximo dia 10 (domingo), às 16 horas, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“O positivo é que tem o descanso. A gente vai trabalhar principalmente a parte tática e técnica, além da parte física. E o mais importante é que a gente, além dessa folga – entre aspas – se você vem numa sequência e pega o time numa derrota, a confiança dele é mais baixa. Mas, a gente sabe que no clássico é complicado, difícil, mesmo tendo essa parada”, afirmou o volante, referindo-se à pausa do campeonato causada pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Renato acredita que o Santos tem condições de lutar pelo título do Brasileirão, apesar da diferença de 12 pontos em relação ao líder Corinthians (50 a 38). Para tanto, o atleta reforça a necessidade da vitória no clássico e da manutenção de uma sequência de bons resultados.