Renato Chaves celebra gol em retorno à titularidade e exalta homenagens a Abel

Depois de dois meses afastado por causa de uma cirurgia no tornozelo direito, Renato Chaves voltou a ser titular do Fluminense no empate por 2 a 2 com o Sport, na quarta-feira, na Ilha do Retiro. O jogador viu a festa quase ficar completa quando deixou sua marca e fez o segundo gol do time carioca, mas o adversário reagiu e arrancou o empate no segundo tempo. Mesmo assim, ele celebrou o retorno.

“Estou voltando agora, entrando no ritmo. Foi muito bom marcar. Fazer gol pelo Fluminense sempre é ótimo, ainda mais depois dessa volta, primeiro jogo como titular. Fiquei dois meses parado e voltar bem depois de uma cirurgia grave, sem dor, é muito bom. E só tende a evoluir, com mais uma sequência, vou estar 100%”, declarou nesta quinta-feira, no desembarque da equipe no Rio.

A felicidade com o gol contrastou com a frustração pela perda da vantagem de 2 a 0 construída logo no início da partida. O ponto ganho no Recife foi valorizado por Renato Chaves, que, no entanto, avaliou que a história poderia ter sido diferente se não fosse a expulsão do volante Orejuela no segundo tempo.