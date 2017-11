Renato Chaves admite elenco do Flu ‘bem estressado’ após temporada difícil

O zagueiro Renato Chaves, do Fluminense, admitiu o sentimento de estresse compartilhado pelo elenco após um ano marcado por lesões de vários jogadores e no qual o time tricolor das Laranjeiras lutou contra o rebaixamento no Brasileirão até a antepenúltima rodada, realizada no último final de semana, quando derrotou a Ponte Preta e garantiu matematicamente a permanência na elite do futebol nacional em 2018. No próximo sábado, a equipe enfrentará o Sport, às 17 horas, no Maracanã, no penúltimo jogo pelo Nacional.

“A gente tem dois jogos ainda para acabar o Campeonato Brasileiro. Não podemos pensar em 2018 ainda. Tem compromisso no sábado. Vamos deixar para pensar em 2018 quando acabar esse campeonato. A gente está em final de ano e bem estressado. Queremos terminar o ano tranquilos e pensar no ano que vem só nas férias”, projetou o jogador em entrevista coletiva nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro.

Renato Chaves desconversou quando questionado sobre a possível saída do técnico Abel Braga, sondado para dirigir o Internacional no retorno do clube colorado à Série A do Brasileiro. Mas o defensor elogiou o trabalho do treinador e demonstrou gratidão pelos ensinamentos que recebeu.