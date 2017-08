Renato Augusto vê grupo aberto para 2018: ‘Tem que colocar o nome a cada lista’

Um dos líderes da seleção brasileira, o meia Renato Augusto disse nesta segunda-feira que o fato de o País já estar classificado à Copa do Mundo do próximo ano não é motivo para o time mudar o jeito de atuar. Assim como Tite fizera na convocação, o jogador também negou que o grupo esteja praticamente fechado para o Mundial e afirmou que os jogadores que vêm sendo convocados regularmente têm que “colocar o nome na lista” a cada partida, a começar pelo duelo com o Equador, nesta quinta, em Porto Alegre.

Renato Augusto se apresentou à seleção pela manhã, e depois do treino da tarde, realizado no CT do Grêmio, comentou sobre a nova fase da seleção. “São jogos importantes, pensando na Copa. Você tem que colocar seu nome na lista a cada convocação. Cada jogador sabe que a lista não está fechada”, ponderou. “Temos que manter o padrão tático e organização para sair com a vitória.”

O meia ressaltou que o time continuará jogando em busca da vitória – foram oito na sequência nas Eliminatórias desde que Tite assumiu, justamente diante do Equador, há um ano. “O desempenho vem sempre, desde o primeiro jogo. A gente busca sempre fazer o melhor, mas às vezes o resultado não vem. O grupo está aberto. Tem que confirmar a cada convocação”, insistiu.