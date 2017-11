Renato ataca juiz por não usar vídeo e ironiza: ‘Até Stevie Wonder veria pênalti’

O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, ironizou a arbitragem da primeira partida decisiva da Copa Libertadores entre Grêmio e Lanús, da Argentina, que terminou com a vitória dos brasileiros por 1 a 0, nesta quarta, em Porto Alegre, por causa da não utilização do recurso de vídeo em lances polêmicos do jogo, especialmente um suposto pênalti no atacante Jael, ocorrido aos 50 minutos da segunda etapa.

Renato considerou a falta do zagueiro Alejandro Silva sobre o jogador gremista clara, mas questionou principalmente a atitude do chileno Júlio Bascuñan, que encerrou o confronto sem solicitar o auxílio do árbitro de vídeo para ao menos rever o lance. Irritado, o treinador usou uma metáfora envolvendo o nome do cantor norte-americano Stevie Wonder, que é cego, para classificar a postura da arbitragem.

“Acho que vocês viram ali. A única coisa que eu vou perguntar à Conmebol é o vídeo. É inadmissível, o árbitro estava a três metros do lance. Não estava encoberto por ninguém. O Stevie Wonder não precisaria do vídeo. Não vou falar mais de arbitragem, a única pergunta é: por que não foi usado o árbitro de vídeo? Eu quero que vocês façam essa pergunta, por que não foi usado? Aliás, nem precisa de vídeo neste lance”, frisou Renato em entrevista coletiva após o jogo.