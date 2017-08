Renato admite jogo ruim do Grêmio, mas exalta ‘raça e determinação’ em vitória

Após ver o Grêmio sofrer para vencer o lanterna Atlético Goianiense por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, pela penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o técnico Renato Gaúcho admitiu que o seu time ficou devendo uma atuação melhor. Entretanto, ele exaltou a “raça e determinação” que fizeram com que a equipe pudesse chegar aos 36 pontos na vice-liderança e se manter oito atrás do Corinthians, que em outro duelo desta quarta derrotou o Atlético-MG por 2 a 0, no Mineirão, em Belo Horizonte.

“O nosso primeiro tempo não foi muito bom, nós aceitamos muito as coisas, aceitamos o Atlético jogar, tocar a bola, aceitamos muito a marcação e erramos muitos passes. Mas, no intervalo do jogo a gente conversou, acertamos algumas coisinhas e a equipe voltou um pouco diferente. Fui fazendo as modificações, a equipe foi crescendo e conseguimos fazer o gol, que foi importante”, analisou o comandante, em entrevista coletiva, na qual em seguida enfatizou o espírito de luta de seus jogadores.

“O campo também não ajudou muito e, é aquela coisa que eu falo para vocês (jornalistas), nem sempre o Grêmio vai ter aquela superioridade em termos de posse de bola, em termos de jogar bem, mas tem horas em que a raça e a determinação vão ser muito mais importantes do que isso”, completou.