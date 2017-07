Renato acredita que Dorival passará informações do Santos aos rivais do São Paulo

O volante Renato, do Santos, disse em entrevista coletiva nesta sexta-feira, após o treino da equipe no CT Rei Pelé, em Santos, acreditar que Dorival Júnior, novo treinador do São Paulo, próximo adversário do time neste domingo, no estádio da Vila Belmiro, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro, irá passar detalhes aos rivais sobre a forma da equipe santista atuar e, assim, criará mais dificuldades para o duelo. Mas o jogador garante que o Santos atuará dentro de suas características e fará o “fator casa” prevalecer.

“Cria (problemas) porque conhece, sabe as características de quase todo mundo, é um fator a mais. Mas não podemos mudar a nossa forma de jogar. Dentro da Vila temos de respeitar o São Paulo e manter a nossa agressividade. Temos de fazer da Vila o que fizemos em 2015. Foi fundamental aquela arrancada. Chegamos numa final de Copa do Brasil por causa dos jogos na Vila. Precisamos do mesmo ímpeto para que as vitórias aconteçam. Mas como o Dorival trabalhou quase dois anos com a gente, a dificuldade aumenta um pouco”, analisou o volante.

Renato revelou a necessidade de vencer em casa para permanecer perto do grupo dos quatro primeiros colocados do Brasileirão e, desta forma, manter a esperança de lutar pelo título. O experiente jogador, de 38 anos, enfatizou a importância da vitória diante do Atlético Paranaense, em Curitiba, pela Copa Libertadores, que gerou muita confiança para buscar os objetivos nos torneios que o clube disputa nesta temporada.