Jô vai atrás de um feito inédito no Brasileirão

O campeão Corinthians ainda tem um desafio na temporada. E ele diz respeito diretamente ao desempenho de um único jogador: Jô. O atacante tem a missão inédita de ser o goleador do Campeonato Brasileiro. Jamais o time do Parque São Jorge teve um líder da artilharia em campeonatos nacionais. O camisa 7 corintiano briga gol a gol com Henrique Dourado, do Fluminense, pelo rótulo de artilheiro do Brasileirão de 2017 – está na frente no momento por 18 a 17.

O feito, se vier, vai coroar o ano de destaque do centroavante, que retornou ao Corinthians em novembro do ano passado, após 13 temporadas desde que deixou o clube que o formou. “Hoje começa a mudança na minha vida profissional”, disse Jô para a mulher Claudia, antes do clássico de fevereiro, pelo Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. O atacante começou o jogo no banco de reservas, entrou e decidiu a partida ao marcar o único gol daquele duelo no estádio Itaquerão.

Foto: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians

Em 2003, João Alves de Assis Silva, então com 16 anos, se transformou no jogador mais jovem a vestir a camisa corintiana. Com habilidade na perna esquerda, físico avantajado (1,90 metro de estatura) e forte no jogo aéreo, ele logo chamou a atenção de clubes estrangeiros. Vendido para o CSKA Moscou, Jô passou também pelo Manchester City, Everton e Galatasaray, antes de retornar ao Brasil em 2011 para atuar pelo Internacional, em Porto Alegre.