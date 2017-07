Renan Ribeiro trocaria boa fase no gol por conforto do São Paulo no Brasileirão

O goleiro Renan Ribeiro vai completar diante do Santos, neste domingo, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, uma sequência de 22 jogos como titular, o dobro do seu recorde de 2015. Os números também significam que ele superou, neste momento, a disputa acirrada no gol do São Paulo contra Sidão e Denis. Na sua opinião, a boa fase fica em segundo plano diante da crise da equipe, que não vence há seis rodadas e está na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

“É uma equipe. Não adianta eu falar do meu momento. É uma equipe, onde eu trocaria essas situações para estarmos em situações melhores na competição. Cabe a mim estar pensando em um grupo”, afirmou o goleiro em entrevista coletiva nesta sexta-feira no CT da Barra Funda, em São Paulo.

Renan Ribeiro afirma que precisava desta sequência de jogos para evoluir. “Estou muito feliz por dar essa sequência na minha carreira e me consolidar. Sei que tenho muito a melhorar. Quando eu não estava jogando, eu dizia que precisava de uma sequência para evoluir, para tirar em cada partida onde acertei e errei para ser melhor goleiro”, afirmou.