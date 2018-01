Reinaldo Rueda se reúne com a diretoria e avisa que vai deixar o Flamengo

Reinaldo Rueda está de saída do Flamengo. O treinador colombiano se reuniu com a diretoria rubro-negra nesta segunda-feira e anunciou que vai deixar o clube. Ele irá comandar a seleção do Chile, que ficou de fora da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. O anúncio oficial da saída do técnico deve acontecer em breve.

O acerto de Reinaldo Rueda com os chilenos já vinha sendo anunciado pela imprensa daquele país, mas o treinador – que passou as últimas semanas de férias na Colômbia – não confirmava. O colombiano deverá assinar com os chilenos um contrato de quatro anos até a Copa do Mundo do Catar, em 2022.

É provável que, para sacramentar a saída, o treinador tenha que pagar uma multa ao Flamengo – ela seria arcada pela Associação Nacional de Futebol Profissional (ANFP, na sigla em espanhol), a federação chilena.