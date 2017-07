Regularizado na CBF, Bruno Paulista poderá estrear no Vasco contra o Flamengo

O volante Bruno Paulista enfim foi regularizado na CBF nesta segunda-feira e poderá estrear com a camisa do Vasco. O jogador tem boas chances de disputar sua primeira partida pela equipe carioca direto no clássico com o Flamengo, no sábado, em São Januário, pela 12ª rodada do Brasileirão.

O jogador de 21 anos havia sido contratado pelo Vasco no começo do ano. Contudo, o clube carioca vinha tendo dificuldades para regularizar o atleta, em razão de questões burocráticas com o Sporting – o time português detém os direitos econômicos do jogador. Bruno Paulista foi contratado pelo Vasco por empréstimo.

LEIA TAMBÉM: Convocados pela Venezuela, Guerra e Otero desfalcam Palmeiras e Atlético-MG

O volante chegou a treinar com os demais jogadores do Vasco nas primeiras semanas do ano, mas acabou se afastando porque a negociação não avançava. De volta ao time, segundo anunciou o Vasco na sexta-feira, Bruno Paulista poderá estrear já no fim de semana.