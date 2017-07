Regularizado, Duni mira gols em estreia pelo Rio Branco

Visando conquistar pontos fora de casa, o Rio Branco visita o Desportivo Brasil neste sábado, em Porto Feliz, pela segunda rodada da Copa Paulista, e a principal esperança de gols do time recai sobre o centroavante Lucas Duni, que teve sua inscrição regularizada nesta semana e deve ser uma das novidades do time, que também pode ter a estreia do atacante Frank.

O jogador comentou sua forma de jogar, destacando que se entrar como centroavante na partida também poderá atuar pelos lados do campo caso haja necessidade no desenrolar do jogo. Além disso, ele lembrou das dificuldades que o time deve enfrentar contra um adversário que se prepara há mais tempo, mas ressaltou a qualidade dos jogadores do elenco do Tigre.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Estou muito feliz de poder jogar pelo Rio Branco, estava querendo jogar no primeiro jogo, mas não deu, por causa da inscrição. Sou um centroavante mais rápido, de beiradas também, posso aparecer pelos cantos, fazer jogadas individuais e tabelar com os meias, por causa da minha velocidade. Nosso time está bem focado para o jogo de sábado e o time deles não é bobo, então tem que ir com seriedade e se manter focado, eles estão com mais ritmo, a gente começou há pouco tempo a pré-temporada, mas estamos trabalhando para manter o ritmo”, comentou o centroavante.