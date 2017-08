Reforços lembram passado fora do futebol e celebram ‘sonho’ com chegada ao Flu

Em comum, os dois jogadores tem o início tardio no futebol. Robinho lembrou o começo difícil no Atibaia, clube da terceira divisão paulista. Antes de despontar para o futebol e chegar ao Figueirense, onde estava atuando por empréstimo, ele chegou a trabalhar em uma transportadora para completar a renda mensal.

“Comecei a jogar futebol com 19 anos, fiz um ano só de sub-20 e já subi para o profissional. Graças ao presidente e a diretoria do Atibaia, que confiaram no meu futebol, e graças a Deus, estou aqui. Vivo um sonho”, declarou Robinho.

O Fluminense apresentou nesta quinta-feira dois reforços para o restante do Campeonato Brasileiro. Tratam-se de rostos novos para o torcedor, que terão no time carioca a primeira grande chance em um centro de expressão do futebol nacional. O volante Richard chega do pequeno Atibaia, onde também surgiu o meia-atacante Robinho, o outro contratado pelo clube tricolor.

“Antes do Atibaia, eu trabalhava em uma transportadora, era ajudante de carga e descarga. Um amigo meu falou para largar o serviço que ele me ajudaria financeiramente. Aí, consegui ficar no Atibaia, fiz bons campeonatos e começou a dar tudo certo”, lembrou.

História semelhante viveu Richard. O jogador também suou para conquistar seu espaço no futebol e chegou a trabalhar com carga e descarga de caminhão antes de despontar no Atibaia, clube pelo qual estava disputando a Copa Paulista.

LEIA TAMBÉM: Corinthians acerta salários e se aproxima da contratação definitiva de Pablo

“Nunca imaginei isso. Passei por uma fase difícil da minha vida e pensei até em parar de jogar. Comecei a trabalhar com carga de caminhão, pois não podia ficar parado, e sempre pedi a deus para que abrisse as portas. Foi quando uma pessoa de São Paulo me ligou e me deu uma oportunidade, larguei tudo e fui. Através disso, apareceu uma chance no Atibaia”, comentou.

Richard tem 23 anos e chega como grande aposta do Fluminense, com o qual assinou contrato de empréstimo até o fim do ano. Já Robinho, de 22 anos, firmou vínculo com o clube carioca por quatro temporadas.