Reforços, Klaus e Alemão são apresentados na pré-temporada do Inter em Viamão

A diretoria do Internacional aproveitou a segunda-feira para apresentar mais dois jogadores contratados para reforçar o sistema defensivo para 2017: o zagueiro Klaus e o lateral-direito Alemão. O evento foi realizado em Viamão, palco da pré-temporada do clube gaúcho, agora sob o comando de Antonio Carlos Zago.

A chegada do técnico, aliás, foi fundamental para o Inter contratar Klaus, afinal, eles trabalharam juntos no ano passado no Juventude, quando o time de Caxias do Sul foi vice-campeão gaúcho e também conseguiu o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

Klaus foi emprestado ao Inter até 30 de novembro, com a opção de ser adquirido pelo Inter ao fim do acordo. O jogador, de 23 anos, revelou ter o zagueiro Índio como um ídolo e espera seguir os passos do agora ex-jogador com a camisa colorada.

“Quando saí do Juventude, me falaram lá em Caxias que eu ‘era o novo Índio’. Quero repetir a história dele. O Índio foi ídolo. Conquistou tudo. Estou disposto a lutar por isso”, disse o reforço.

Alemão, de 26 anos, chega com um vínculo de três temporada com o Inter. O lateral iniciou a sua carreira no Taboão da Serra, também tendo passado no futebol paulista por Nacional, Flamengo de Guarulhos, União Barbarense e Independente de Limeira, além do Bragantino, e também pelo baiano Serrano. No último ano, ajudou o Botafogo a conseguir a vaga na Copa Libertadores de 2017 através do Campeonato Brasileiro.

Apesar de ter se destacado pela força no setor ofensivo, Alemão garante que também pode ser útil ao Inter no ataque. “Farei o que o treinador quiser, seja atuando em uma linha mais baixa, compondo com os defensores, ou atacando mais. Minha característica é a ofensividade mas tenho responsabilidade atrás. Preciso estar focado para ajudar”, afirmou o lateral.