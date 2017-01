Reforço, Draxler chega ao PSG e assina até 2021: ‘Muito orgulhoso’

O meia alemão Julian Draxler se tornou oficialmente jogador do Paris Saint-Germain nesta terça-feira, quando se apresentou ao seu novo clube e teve a sua transferência confirmada pelo clube francês, que vai desembolsar 42 milhões de euros (aproximadamente R$ 142 milhões) para tirá-lo do Wolfsburg, de acordo com informações da imprensa europeia. E o valor total poderá chegar aos 47 milhões de euros (aproximadamente R$ 159 milhões), de acordo com algumas cláusulas de desempenho.

O meia, de 23 anos, assinou um contrato até junho de 2021 na última segunda-feira, revelou o clube francês. A transferência já havia sido anunciada, ainda que estivesse pendente da realização de exames médicos, pelo Wolfsburg em 24 de dezembro.

LEIA TAMBÉM: Na corda bamba na seleção, Vadão é indicado a melhor técnico do ano pela Fifa

“Pela primeira vez em minha carreira vou descobrir um novo país, uma nova liga e estou muito orgulhoso por viver esta nova etapa em um clube que se tornou uma referência na Europa”, disse Draxler ao site oficial do PSG.

“A assinatura deste cobiçado alemão reafirma o forte poder de atração do clube com jogadores de grande talento. Suas qualidades chamaram nossa atenção para que pudéssemos trazê-lo ao projeto de jogo da nossa equipe”, disse o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi.

Draxler chegou ao Wolfsburg do também alemão Schalke por 36 milhões de euros (R$ 122 milhões, na cotação atual) em agosto de 2015, mas não chegou a brilhar pelo clube. Além disso, o seu antigo clube está em crise após ser vice-campeão alemão e da Copa Alemanha em 2015, tanto que luta contra o rebaixamento e demitiu o técnico Dieter Hecking e o gerente-geral Klaus Allofs.

LEIA TAMBÉM: Inglês confirma saída do Liverpool Sub-23 para ser auxiliar de Ceni no São Paulo

Pelo Wolfsburg, Draxler marcou cinco gols em 34 jogos do Campeonato Alemão, torneio que já fez 23 gols em 153 partidas na sua carreira. Além disso, tem três gols em 27 jogos pela seleção da Alemanha. “Eu penso que esse passo é o certo para todas as partes”, disse o técnico do Wolfsburg, Valerien Ismael.