Reforço do Vasco, Wagner não vai aos EUA e já treina em São Januário

Apesar de o Vasco ainda ter mais um compromisso pela Florida Cup, contra o perdedor do duelo entre São Paulo e River Plate, sábado, o meia Wagner não irá participar do torneio de pré-temporada. O reforço, apresentado oficialmente na terça-feira, vai ficar no Rio de Janeiro aprimorando a forma física.

Nesta quinta-feira, o Vasco informou que ele seguirá protocolo do Caprres (centro de recuperação do clube) e permanecerá no Rio realizando treinamentos em São Januário. O clube também divulgou imagens de Wagner treinando no campo anexo sob orientações de um preparador físico.

Após perder por 4 a 1 para o Corinthians na quarta-feira à noite em Orlando, o Vasco teve ao menos um motivo para comemorar nesta quinta. O zagueiro Luan, formado nas categorias de base do clube, foi convocado pela primeira vez à seleção brasileira principal e atuará diante da Colômbia, quarta-feira, no Engenhão.

“Isso é fruto de um trabalho que venho construindo há muito tempo. O sentimento é de que tudo que fiz na minha carreira até agora valeu a pena. Estou no Vasco há 10 anos e quando cheguei aqui era um moleque cheio de sonhos. Espero que seja a primeira convocação de muitas. Que eu possa representar bem o meu país e o Vasco, pois só indo bem no meu clube eu conseguirei ter outras oportunidades”, comentou o zagueiro, que está com o elenco vascaíno nos Estados Unidos.