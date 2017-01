Reforçado por Alemão, Inter ainda treina sem Valdivia e Fabinho

O elenco do Internacional vai sendo encorpado em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, palco da pré-temporada do time dirigido por Antonio Carlos Zago. No treinamento da manhã desta sexta-feira, a novidade foi a presença do lateral-direito Alemão, recém-contratado pelo clube gaúcho.

Logo após ter a sua chegada oficializada pela diretoria, Alemão se juntou ao elenco e treinou ao lado dos seus novos companheiros. Assim, se tornou o último jogador a se apresentar a Antonio Carlos, que também passou a contar nos últimos dias com os recém-contratados Neris, Uendel e Klaus.

Em compensação, o treinador do Inter mais uma vez não pôde contar com Valdivia, em recuperação de uma pancada no tornozelo direito, e Fabinho, que se trata de uma tendinite no pé esquerdo. Eles seguem em Porto Alegre, em recuperação no CT do Parque Gigante, onde fizeram trabalhos específicos e um treino na piscina para manter o condicionamento físico. Em Viamão, Antonio Carlos comandou um treino em campo reduzido, sem a presença de goleiros.

O elenco do Inter volta a treinar na tarde desta sexta-feira em Viamão, na última atividade antes do jogo-treino contra o catarinense Inter de Lages, marcado para as 16h30 deste sábado.