Red Bull Brasil e Ferroviária empatam sem gols na abertura do Paulistão

O Campeonato Paulista começou nesta quarta-feira com um confronto entre Red Bull Brasil e Ferroviária no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), e a rede não balançou. O jogo de abertura terminou em um empate sem gols e teve como maiores emoções um pênalti perdido e uma expulsão, ambos pelo lado dos donos da casa.

Com isso, as duas equipes somam apenas um ponto. O time de Araraquara (SP) está no Grupo C ao lado de Novorizontino, Palmeiras e São Bento, enquanto que o Red Bull Brasil integra o Grupo D com Botafogo, Mirassol e Santos.

A equipe visitante começou a partida mais ligada e deu trabalho logo nos primeiros minutos. Com o tempo, o time da casa conseguiu se organizar e viu a grande chance de abrir o placar aos 19 minutos, quando teve um pênalti marcado a seu favor. No entanto, o goleiro Tadeu defendeu a cobrança de Edmilson.