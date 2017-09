Recuperados, Danilo Silva e D’Alessandro treinam na reapresentação do Inter

O Internacional se reapresentou nesta segunda-feira, após a derrota de sábado para o Juventude, com duas novidades. Recuperados de problemas físicos e desfalques em Caxias do Sul, o zagueiro Danilo Silva e o meia D’Alessandro trabalharam normalmente no CT do Parque Gigante.

Danilo Silva estava afastado desde a derrota para o Atlético-MG na Copa da Primeira Liga, há quase duas semanas, por conta de uma lesão no tornozelo. Já D’Alessandro ficou de fora no último sábado por causa de um edema muscular na coxa direita sofrido no último dia 2.

Recuperados, ambos trabalharam ao lado de seus companheiros nesta segunda e serão reavaliados nos próximos dias. A tendência, porém, é que fiquem disponíveis para reforçar o Inter no confronto diante do Figueirense no próximo sábado, no Beira-Rio, pela 24.ª rodada da Série B.