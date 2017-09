Recuperado, Sornoza diz que ainda é cedo para jogar 90min no Fluminense

Recuperado de uma fratura no tornozelo, o meia Junior Sornoza afirmou nesta segunda-feira que ainda não está pronto para jogar 90 minutos com a camisa do Fluminense. O equatoriano, que ficou afastado dos gramados por três meses, quer ganhar ritmo de jogo antes de disputar uma partida inteira novamente no Brasileirão.

“Creio que ainda não estou pronto para 90 minutos, mas eu estou bem”, avisou o jogador. “Trabalhamos no dia a dia em busca de um lugar. Se tiver que ficar no banco, tenho que entender, porque ainda não estou 100%. Mas mentalmente estou bem, isso é fundamental. Agora é recuperar a forma física, porque o Brasileirão é difícil e voltar à forma depois de uma lesão grave não é fácil.”

LEIA TAMBÉM: Após nova derrota, Goiás dispensa Sílvio Criciúma e acerta com Argel

Sornoza admitiu que está ansioso para voltar a jogar após três meses. “Estou ansioso para voltar a fazer as coisas bem, quero voltar com muito mais força”, declarou. “Sinto-me muito feliz por estar novamente com meus companheiros. Passar por uma operação e ficar três meses fora dos gramados me custou muito. Voltar a jogar me fez sentir muito bem.”