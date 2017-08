Recuperado, Renato treina no Fluminense visando duelo com o Londrina

Depois da derrota no clássico de sábado para o Vasco, o Fluminense se reapresentou nesta segunda-feira e iniciou a preparação para o duelo diante do Londrina. Na quarta, a equipe carioca encara o adversário paranaense no Estádio do Café, pelas quartas de final da Copa da Primeira Liga.

Em meio aos muitos problemas físicos do elenco tricolor na temporada, o técnico Abel Braga pôde celebrar o retorno de Renato. O lateral-direito se recuperou de um estiramento muscular na coxa, que o afastou dos gramados por um mês e meio, e trabalhou normalmente nesta segunda.

Abel iniciou a atividade com uma conversa de dez minutos com os jogadores. Depois, dividiu o elenco em grupos de seis, que se enfrentavam em campo reduzido. Por fim, os atletas participaram de trabalhos específicos para suas posições.