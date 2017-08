Recuperado, Lucas Fernandes mira retomar rapidamente o seu espaço no São Paulo

Recuperado de um estiramento na coxa esquerda, o meia Lucas Fernandes, do São Paulo, quer ganhar espaço no time. Revelação das categorias de base do clube, o jovem de 19 anos teve suas primeiras oportunidades na equipe principal no início do ano passado, mas uma sequência de lesões atrasou sua ascensão no grupo.

Motivado, o jogador espera poder entrar em campo contra o Avaí, no próximo domingo, às 16 horas, em Florianópolis, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. “Quero retomar o mais rápido possível, não posso mais perder tempo”, disse Lucas Fernandes em entrevista ao canal de TV do site oficial do São Paulo. “Estou pronto para entrar e corresponder à altura no que o time estiver precisando. Então, é trabalhar e fazer bons jogos para me firmar na equipe”, completou.

Destaque no treino da última quarta, Lucas Fernandes não esconde a expectativa de voltar a ser relacionado pelo técnico Dorival Junior, e projeta um duelo difícil contra o time catarinense. “Estou muito feliz por ter voltado ao grupo e minha expectativa é de fazer bons treinos para estar pronto para domingo. Vai ser um jogo difícil, mas temos que recuperar os pontos que deixamos escapar e sair de vez dessa situação”, ressaltou.