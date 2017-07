Recuperado, Jean se diz pronto para ser ‘curinga’ no Palmeiras

Após oito jogos e praticamente um mês sem jogar pelo Palmeiras, Jean retornou ao time no último domingo e nesta terça-feira, em entrevista coletiva, afirmou estar recuperado de problemas no joelho direito. O problema solucionado lhe permite projetar voltar a atuar com a mesma regularidade do ano passado e, inclusive, estar preparado para atuar em mais de uma posição.

O volante de origem se firmou como lateral-direito no clube e no domingo, na vitória sobre o Sport, atuou como meia. Para enfrentar o Cruzeiro, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, Jean afirmou que aceita a missão de jogar em qualquer função. “A posição eu prefiro perguntar para o Cuca, eu não sei de nada. Vamos esperar o treino de tarde, a preleção. O importante é que quero jogar”, afirmou Jean em entrevista no hotel onde a equipe está concentrada em Belo Horizonte.

A liberação dele para atuar representa um alívio para Cuca. Além da polivalência de Jean, o treinador não poderá escalar contra o Cruzeiro cinco jogadores contratados após o período de inscrição para a Copa do Brasil. Sem o lateram Mayke, os zagueiros Juninho e Luan, o volante Bruno Henrique e o atacante Deyverson, a equipe pode apostar na versatilidade de Jean para tentar a classificação às semifinais do torneio.