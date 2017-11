Recuperado, Fábio Santos é relacionado no Atlético-MG para encarar o Corinthians

Depois de se tornado dúvida da escalação do Atlético-MG na última sexta-feira, quando se chocou com o atacante Rafael Moura e sofreu uma torção no tornozelo direito durante treino, Fábio Santos foi confirmado neste sábado na lista de relacionados do técnico Oswaldo de Oliveira para a partida diante do Corinthians, neste domingo, às 17 horas, no Itaquerão, no jogo no qual a equipe da casa erguerá a taça de campeão brasileiro.

O lateral-esquerdo entrou em uma lista de 21 jogadores convocados pelo comandante para o confronto válido pela penúltima rodada do Brasileirão. E, com a recuperação de Fábio Santos, Oswaldo deverá repetir uma escalação pela primeira vez desde quando chegou ao clube mineiro.

Caso isso ocorra, o treinador deve mandar a campo o mesma equipe que derrotou o Coritiba no último domingo e teve Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Yago e Elias; Valdívia, Robinho e Otero; Fred.