Recuperado de lesão, Robinho volta a ser relacionado no Cruzeiro

Novidade do Cruzeiro ao longo dos treinos nesta semana, o meia Robinho voltou a ser relacionado pelo técnico Mano Menezes nesta quarta-feira. Ele poderá retornar ao time na partida desta quinta, contra o Vasco, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Robinho se recuperou recentemente de uma lesão de grau dois no músculo adutor da coxa esquerda. Por conta do problema físico, ele estava fora dos gramados desde o começo de julho. Nesta semana, ele voltou a treinar com os companheiros, sem qualquer sinal de problema físico. No entanto, são baixas as chances de ser titular nesta quinta.

Por outro lado, Mano Menezes tem diversas baixas importantes para o duelo contra o Vasco. O meia-atacante Alisson, o zagueiro Manoel e o lateral-direito Ezequiel serão poupados e nem viajarão com o elenco para o Rio. Oficialmente, o trio não está machucado, mas sofre com o desgaste físico.