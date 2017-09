Recuperado de lesão, Luquinhas projeta oportunidade no time titular do Fluminense

“Estou me sentindo bem nos treinos, buscando o meu espaço, trabalhando muito. Aproveitei esse período sem jogar para aprimorar alguns fundamentos, ganhar mais força e estar pronto quando o professor Abel precisar. A temporada é longa, são várias competições e sei que vão surgir as oportunidades. Mesmo que sejam dez ou 15 minutos, tenho que aproveitar”, projetou o meia.

Recuperado de uma lesão que o tirou por cerca de dois meses do Fluminense, o meia Luquinhas, de 23 anos, que se destacou no Fluminense Samorin – a filial europeia do time carioca – se diz confiante para mostrar trabalho ao técnico Abel Braga e, consequentemente, conquistar um espaço na equipe titular.

“Fiquei muito feliz pela oportunidade de voltar a jogar, apesar de ter entrado numa situação adversa, com o placar desfavorável. Esse tempo parado até tratar e fortalecer a coxa é difícil, mas estou recuperando minha confiança e espero estar 100% em breve. Agora é para valer, não tem mais aquela ansiedade de estreia que rolou no início, quando cheguei da Europa. Espero dar prosseguimento ao trabalho”, frisou Luquinhas.

O Fluminense voltará a campo no próximo dia 10 (domingo) para enfrentar o Vitória, em Salvador, às 16 horas, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na corrida por um lugar no G6 – que garante a equipe na próxima edição da Copa Libertadores, em 2018 -, o time tricolor carioca ocupa a nona posição na tabela de classificação com 30 pontos, um atrás do Cruzeiro, o sexto colocado.

