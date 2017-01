Recuperado de caxumba, Ricardo Oliveira se reapresenta

Foto: Ricardo Saibun - Santos FC

O centroavante Ricardo Oliveira se reapresentou nesta quarta-feira ao Santos depois de se recuperar de uma caxumba que o afastou do início da pré-temporada da equipe. O veterano jogador de 36 anos tem a expectativa de começar a trabalhar com o restante do elenco somente daqui a cerca de 15 dias.

Nesta quarta-feira, Ricardo Oliveira realizou testes físicos na academia do Centro de Treinamento Rei Pelé. Nos próximos dias, ele fará exames e, assim, o departamento médico poderá confirmar o retorno do jogador aos treinamentos.

Outra novidade no trabalho desta tarde de quarta foi o retorno do zagueiro Cleber, contratado recentemente. O jogador se recuperou de um incômodo na panturrilha direita e deu voltas em torno do gramado. O restante do elenco realizou um trabalho técnico em campo reduzido comandado pelo treinador Dorival Júnior.

Ricardo Oliveira e Cleber desfalcarão o Santos no amistoso contra o Kenitra, do Marrocos, sábado, às 18h30, no Pacaembu. O atacante também deve ficar de fora da estreia do time no Campeonato Paulista, dia 3 de fevereiro, contra o Linense, na Vila Belmiro.