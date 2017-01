Recuperado, Coutinho voltará a ser relacionado no Liverpool na quarta

O brasileiro Philippe Coutinho voltará a ficar à disposição do Liverpool para a partida desta quarta-feira, diante do Southampton. O técnico Jürgen Klopp revelou que o jogador se recuperou de lesão e viajará com a equipe para o jogo de ida das semifinais da Copa da Liga Inglesa, sem, no entanto, confirmar sua presença em campo.

“Eu acho que o Phil (Philippe Coutinho) está em forma o suficiente para fazer parte do elenco”, declarou Klopp. “Isso significa que poderá jogar alguns minutos, mas não sei o quanto. Isso vai depender do jogo, é claro. Mas ele está em muito boa forma. Vamos ver como faremos, ainda não temos uma decisão final sobre este assunto.”

LEIA TAMBÉM: Inspirada em rubi russo, bola da Copa das Confederações de 2017 é lançada

Coutinho está afastado dos gramados desde o dia 26 de novembro, quando sofreu uma importante lesão no tornozelo direito em confronto diante do Sunderland. Desde então, evoluiu bem, voltou aos treinamentos e, por isso, pode entrar em campo no confronto desta quarta-feira.

“Eu acho que hoje foi o terceiro treino completo que ele fez com o time, amanhã, então, fará o quarto. Isso não é muito, mas para ser relacionado, eu acho que é o suficiente. E então, nós vamos ver”, comentou Klopp.

Justamente pelo longo período de afastamento, o treinador alemão preferiu não confirmar a presença do jogador em campo. “Foram seis ou sete semanas afastado, algo assim, o que é muito tempo. Por isso, ele precisa de minutos no treino, especialmente. Mas também, o mais rápido possível precisa de minutos em campo.”

LEIA TAMBÉM: Fifa nega suposto erro de árbitro em polêmica decisão por vídeo