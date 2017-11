Rebaixado, Santa Cruz goleia o Juventude na despedida de temporada negativa

Sem pretensões e com pouco interesse no resultado em si, Santa Cruz e Juventude fizeram um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro da Série B quando o assunto é gol. O time pernambucano se despediu da segunda divisão nacional com uma goleada sobre o Juventude pelo placar de 5 a 2, em partida realizada nesta terça-feira, no estádio do Arruda, no Recife, pela 38.ª e última rodada.

Com o resultado, o Santa Cruz subiu para a 18.ª colocação com 37 pontos, contra 51 do Juventude, que aparece na oitava posição. O time pernambucano não vencia há 13 rodadas. A última vitória havia acontecido no dia 15 de setembro – 3 a 0 frente ao Goiás.

Sem pressão e já com o futuro definido, o Santa Cruz fez a sua melhor partida na Série B. Após um começo truncado, com boas chances de ambos os lados, o time pernambucano começou a engrenar aos 39 minutos. Após cobrança de escanteio, William Barbio pegou de sem-pulo para defesa de Raul. A bola ficou viva dentro da área, até que Anderson Salles chutou para o fundo das redes.