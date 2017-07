Real Madrid tem acordo para contratar o atacante francês Mbappé, do Monaco

Discreto até o momento no mercado de transferências da Europa, o Real Madrid tem um principio de acordo para a contratação do jovem atacante Kylian Mbappé, do Monaco. O clube espanhol vai pagar 180 milhões de euros (R$ 658,8 milhões) pela promessa francesa, segundo o jornal Marca. Este valor será superior aos 110 milhões de euros (cerca de R$ 396 milhões) pagos pelo Manchester United para repatriar o volante francês Pogba na última temporada.

Segundo a publicação espanhola, os campeões franceses queriam fechar o acordo, mas manter o atacante de 18 anos por empréstimo no clube por mais uma temporada, em tratativa semelhante à feita no caso Vinícius Júnior e Flamengo.

Em março, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, já cogitava a contratação de Kylian Mbappé para formar dupla de ataque com o compatriota Karin Benzema. “Tudo é possível na vida, mas não falamos de jogadores que não pertencem ao Real Madrid. É muito bom, mas só pensamos na Liga Espanhola e na Liga dos Campeões!”