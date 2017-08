Real Madrid faz 3 a 1 no Barcelona e fica perto do título da Supercopa da Espanha

Enquanto Neymar estreava pelo Paris Saint-Germain no modesto estádio Roudourou, em Guingamp, na França, com capacidade para 18 mil espectadores, Barcelona e Real Madrid abriam a temporada de futebol na Espanha na primeira partida do Supercopa da Espanha, que reúne os campeões do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei. E mais uma vez, Cristiano Ronaldo e Messi foram protagonistas em um Camp Nou lotado, em Barcelona, que acabou com vitória madridista por 3 a 1.

Sem o astro da seleção brasileira, coube ao espanhol Deulofeu formar o tridente ofensivo do Barcelona ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez. O jovem teve a sua cláusula de recompra acionada junto ao Everton, da Inglaterra, depois de ter passado uma temporada emprestado ao Milan. Além dele, outra novidade no Barcelona foi a estreia oficial do treinador Ernesto Valverde, que assumiu a vaga de Luis Enrique.

Já pelo lado do Real Madrid, o técnico francês Zinedine Zidane optou por reforçar o meio de campo e começar a partida com Cristiano Ronaldo no banco de reservas, assim como aconteceu na conquista da Supercopa da Europa, na última semana. O português está sendo poupado após ter tido as suas férias estendidas depois da Copa das Confederações.