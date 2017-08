Real Madrid encerra pré-temporada com vitória nos pênaltis sobre MLS All-Stars

A pré-temporada do Real Madrid, atual campeão do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões da Europa, acabou nesta quarta-feira com uma vitória na disputa por pênaltis contra o MLS All-Stars, um combinado com os melhores jogadores da Major League Soccer, a liga de futebol profissional dos Estados Unidos. Em Chicago, no estádio Soldier Field, o duelo terminou empatado por 1 a 1 no tempo normal e os espanhóis ganharam nas penalidades por 4 a 2.

Um dos destaques da partida foi o goleiro Luca Zidane, de 19 anos, filho do técnico francês Zinedine Zidane, que brilhou ao defender o primeiro chute do MLS All-Stars – do atacante Dwyer – na disputa por pênaltis. No tempo normal, entrou aos 26 minutos do segundo tempo e mostrou segurança.

A partida também marcou o reencontro entre o Real Madrid e o meia Kaká, que foi titular no MLS All-Stars e teve boa atuação, comandando as principais jogadas de seu time. O brasileiro, atualmente no Orlando City, jogou na equipe espanhola entre 2009 e 2013.