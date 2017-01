Real Madrid decide poupar Cristiano Ronaldo em jogo da Copa do Rei

O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, anunciou nesta quarta-feira que não vai utilizar o astro Cristiano Ronaldo na partida desta quinta-feira contra o Sevilla, fora de casa, válida pelas oitavas de final da Copa do Rei. Este seria o primeiro compromisso do craque português após receber o prêmio de melhor jogador do mundo de 2016, na última segunda-feira, dado pela Fifa, em evento realizado na Suíça, em Zurique.

Além de Cristiano Ronaldo, Zidane também vai poupar o meia croata Luka Modric, após o Real Madrid vencer o jogo de ida por 3 a 0, em casa. Com isso, nesta quinta-feira, o time vai avançar às quartas de final mesmo que perca por dois gols de diferença no Estádio Ramon Sanchez-Pizjuan.

Cristiano Ronaldo já não tinha participado do confronto com o Sevilla no Santiago Bernabéu. Assim, o seu primeiro jogo em 2017 foi no último sábado, na vitória por 5 a 0 sobre o Granada, pelo Campeonato Espanhol, quando o português marcou um gol.

Zidane afirmou que James Rodríguez, autor de gols no duelo de ida, não vai viajar para o duelo por estar lesionado. Em compensação, o zagueiro Sergio Ramos está de volta ao time após se recuperar de uma contusão.

O zagueiro Pepe e o atacante Gareth Bale permanecem fora, mas o atacante Lucas Vazquez e o volante Mateo Kovacic viajarão ao sul da Espanha depois de se livrarem de lesões.

Coincidentemente, o Real Madrid também vai visitar o Sevilla no próximo domingo, pelo Campeonato Espanhol. O clube tenta conquistar o título da Copa do Rei pela primeira vez desde a temporada 2013/2014.