Real faz 6 a 0 no Chipre e avança na Liga dos Campeões; Tottenham passa em 1º

O Real Madrid aproveitou a fragilidade de seu adversário nesta terça-feira para confirmar a classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões sem sustos. Diante do APOEL Nicósia, no Chipre, os comandados de Zinedine Zidane contaram com show de Benzema e Cristiano Ronaldo para golear por 6 a 0 e garantir a vaga com uma rodada de antecipação.

O Real, porém, terá que se contentar com a segunda vaga do Grupo H, já que chegou a 10 pontos e está a três do Tottenham, que venceu o Borussia Dortmund nesta terça por 2 a 1, de virada, na Alemanha. O time inglês leva vantagem no confronto direto diante dos espanhóis e, por isso, não pode ser ultrapassado na última rodada, quando recebe o APOEL, dia 6 de dezembro. Na mesma data, o Real receberá o Dortmund.

LEIA TAMBÉM: Abel admite queda na confiança, mas cobra reação para o Fla-Flu

Mais importante do que o triunfo, foi o comportamento do ataque do Real. Cristiano Ronaldo manteve a boa fase na Liga dos Campeões, marcou duas vezes e chegou a oito gols no torneio. Já Benzema vinha em baixa, mas também balançou a rede duas vezes e dobrou o número de gols que tem em toda a temporada.