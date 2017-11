Real e UVA fazem final em Nova Odessa neste sábado

Foto: Carlos Milani / Divulgação

O Real e UVA (Unidos da Vila Azenha) decidem neste sábado o título da primeira divisão do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Nova Odessa. A decisão está marcada para as 17 horas, no estádio Natal Gazzetta, o Campo do Progresso, com entrada gratuita.

Na preliminar, às 15 horas, Juventude B e UVA B fazem a final da segunda divisão. Por enquanto, apenas o campeão da terceira divisão do futebol amador novaodessense foi conhecido: o E.C. Maranhão.

Os finalistas da elite não chegaram à decisão por acaso. O Real é o único invicto da competição, com cinco vitórias e dois empates, enquanto o UVA já venceu seis e só perdeu uma vez.