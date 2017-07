Real e 1º de Maio brigam por última vaga em Santa Bárbara

O Campeonato Barbarense de Futebol Amador chega à última rodada da primeira fase neste sábado (29) com cinco dos oito classificados já conhecidos. Com isso, as atenções ficarão voltadas aos jogos de E.C. Romano, Real Vista Alegre e 1º de Maio, que brigam pelas últimas duas vagas em aberto no grupo A – se classificam os quatro melhores de cada chave. Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

Romano e Real somam 9 pontos e só dependem de suas forças. O Romano enfrenta o União São Fernando no Laudissi e o Real Vista Alegre encara o Vila Rica no Jardim Pérola. Já o 1º de Maio, que ocupa o quinto lugar com 7 pontos, terá que fazer a sua parte diante do Villareal, no Santa Rita, e torcer por um tropeço de um de seus dois concorrentes diretos.

Os três jogos estão programados para as 13h45. Por enquanto, os times com vaga assegurada para a segunda fase do Varzeanão são Esmeralda, União São Fernando, Tubarão, Lado Leste e Holanda.



7ª RODADA DO VARZEANÃO

Sábado (29)

13h45 1º de Maio x Villareal (Santa Rita)

13h45 Real Vista Alegre x Vila Rica (Jd. Pérola)

13h45 E.C. Romano x União São Fernando (Jd. Laudissi)

13h45 Unidos da Linópolis x Esmeralda (Mirzinho)

15h45 Lado Leste x E.C. Hugo (Santa Rita)

15h45 Mollon x Holanda (Jd. Pérola)

15h45 Guarani x Brasília (Laudissi)

15h45 União Aparecida x Tubarão (Mirzinho)