Real conquista o tetracampeonato do amador de Nova Odessa

Foto: Renato Silva - Portal Varal de notícias

O Real é tetracampeão municipal de futebol amador de Nova Odessa. Com gols de Raul e Marcinho, o time do bairro Jardim Alvorada conquistou seu quarto título no último sábado, quando bateu o UVA (Unidos da Vila Azenha) por 2 a 1, no estádio Natal Gazzetta, conhecido como Campo do Progresso. O clube já havia levantado o troféu da primeira divisão da cidade em 2009, 2014 e 2015.

Após a decisão, o técnico Denilson Bertoldo exaltou a campanha do Real, que alcançou o título de forma invicta, com seis vitórias e dois empates. “Foi uma ótima campanha, fomos campeões invictos enfrentando equipes muito fortes. A qualidade e a garra da nossa equipe se sobressaiu sobre as demais e merecemos este título por todo comprometimento que tivemos”, afirmou.

Na final da segunda divisão, realizada na preliminar, o UVA B se sagrou campeão ao derrotar o Juventude B por 2 a 1. Com as duas finais, Nova Odessa já conhece todos os seus campeões de 2017. No mês passado, o E.C. Maranhão havia conquistado o título da terceira divisão.