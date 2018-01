Real cai diante do Villarreal em casa, é vaiado e segue em crise no Espanhol

A crise do Real Madrid parece não ter fim e teve um novo capítulo neste sábado. Mesmo atuando em casa, o time madrilenho foi derrotado pelo Villarreal por 1 a 0, com golaço de Fornals já na reta final, e somou a quarta partida consecutiva sem vencer no Campeonato Espanhol. Foi também o quarto jogo seguido sem vitória atuando no Santiago Bernabéu, entre todas as competições disputadas.

Se antes o estádio era trunfo do Real, nesta temporada tem sido o cenário de uma série de decepções. Neste sábado, o Villarreal se juntou a Barcelona e Betis como times que bateram o adversário no Santiago Bernabéu. Os madrilenhos ainda tropeçaram no Numancia, no Fuenlabrada, no Tottenham, no Valencia e no Levante em seus domínios.

O péssimo momento é traduzido nos números, e o Real já corre risco de deixar a zona de classificação para a Liga dos Campeões. Atualmente, é o quarto colocado, com 32 pontos, um acima do próprio Villarreal, quinto colocado, e três à frente do Sevilla, sexto lugar, que ainda atua na rodada.