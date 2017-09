RB vive maior jejum da década no Décio Vitta

O Rio Branco não vence no estádio Décio Vitta desde o dia 16 de abril, quando derrotou o Grêmio Osasco por 2 a 0 pela Série A3. De lá para cá, cinco meses se passaram, com seis jogos no DV e apenas dois empates e quatro derrotas. Se voltar a tropeçar em seus domínios, amanhã, às 10 horas, diante do São Paulo B, o Tigre não só poderá dar adeus às chances de classificação na Copa Paulista, como também chegará ao seu maior jejum em casa na década.

O alvinegro também ficou seis partidas sem vencer em Americana na Série A2 de 2011 e entre a Copa Paulista de 2012 e a A2 de 2013, mas nunca deixou ultrapassar a marca – no Paulistão de 2010, o clube até completou sete jogos sem vencer como mandante, mas naquele ano o DV estava interditado e o time não atuou em Americana.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Para o volante Cesinha, a equipe precisa mudar sua postura quando joga diante de seu torcedor. “A gente vacilou quando podia ter entrado no G4 e depois com mais uma vitória estaríamos praticamente classificados. Mas agora já passou e temos que entrar concentrados neste jogo com o São Paulo para poder ganhar e deixar para decidir contra a Inter. Em casa temos que propor o jogo e não estamos conseguindo, mas vamos mudar isso domingo”, comentou o jogador, que não treinou nos últimos dias por causa de uma bolha no pé, mas deve ir para o jogo.