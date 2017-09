RB perde no Décio Vitta e deixa escapar vaga no G4

Mais uma vez, a rodada colaborou e o Rio Branco podia entrar no G4 até mesmo com um empate. Só faltou o Tigre querer se ajudar. Em mais uma má partida no estádio Décio Vitta, o alvinegro perdeu para o Audax por 3 a 1, na tarde deste sábado (2), e despencou para a lanterna do Grupo 2 da Copa Paulista. Faltando duas rodadas para o fim da primeira fase, três times já estão classificados na chave: Inter de Limeira, Desportivo Brasil e São Paulo B.

A briga pela quarta e última vaga promete pegar fogo. O Audax assumiu o quarto lugar, com 11 pontos, sendo seguido de perto por Atibaia e Taboão da Serra, com 10, e o Rio Branco, com 9. Para seguir com chances, o Tigre precisará de uma vitória a qualquer custo contra o São Paulo B, domingo que vem, novamente no DV, justamente onde a equipe americanense ainda não conseguiu vencer na competição – são dois empates e três derrotas em Americana.

Foto: João Carlos Nascimento-O Liberal

Desde o início do jogo, o Audax se mostrava mais próximo do gol que o Rio Branco. Aos 5 minutos, Fábio até chegou a balançar as redes, mas o juiz anulou ao marcar uma falta no goleiro Netto. O camisa 1 do Tigre foi bastante exigido no primeiro tempo, espalmando dois chutes de fora da área de Wesley. O melhor momento dos donos da casa foi aos 14 minutos, quando Cesinha deu belo lançamento para Lucas Duni, que cabeceou para fora. Frank, em jogada individual, também teve a sua chance aos 39.