RB Leipzig, Wolfsburg e Stuttgart avançam na Copa da Alemanha; Hamburgo está fora

O RB Leipzig goleou o Dorfmerkingen por 5 a 0, neste domingo, e garantiu com muita facilidade a vaga na segunda fase da Copa da Alemanha, tradicional torneio que reúne clubes de todas as divisões do futebol alemão. Os gols do time vice-campeão nacional na temporada passada foram marcados por Marcel Sabitzer (duas vezes), Timo Werner, Yussuf Poulsen e Naby Keita.

Já o Wolfsburg – que precisou disputar uma repescagem contra o Eintracht Braunschweig para escapar do rebaixamento na última temporada do Campeonato Alemão – teve dificuldades para superar o Eintracht Norderstedt, fora de casa, por 1 a 0, e confirmar a sua passagem para a fase seguinte da competição. O volante espanhol Ignacio Camacho fez o gol da equipe de Wolfsburg aos 14 minutos do segundo tempo.

Mais dramática foi a classificação do Stuttgart, obtida nas cobranças de pênaltis diante do Energie Cottbus, após um empate em 2 a 2 no tempo normal. As duas equipes não assinalaram durante a prorrogação. Nos pênaltis, o time de Stuttgart venceu por 3 a 2.