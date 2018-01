RB Leipzig supera o Schalke 04 e assume a segunda posição do Campeonato Alemão

Em confronto direto pela vice-liderança do Campeonato Alemão, o RB Leipzig aproveitou o mando de campo e levou a melhor sobre o Schalke 04. Ganhou por 3 a 1 e tomou a posição do adversário. Nem um gol do zagueiro brasileiro Naldo salvou o time visitante.

O bom resultado válido pela 18.ª rodada deixou o RB Leipzig com 31 pontos, um na frente do Schalke 04, agora o terceiro colocado. Mas, se assumiu a vice-liderança, a equipe ainda está bem distante da primeira posição – o Bayern de Munique tem 13 pontos a mais.

O RB Leipzig dominou o duelo deste sábado com certa tranquilidade e desperdiçou chance de abrir o placar aos 37 minutos do primeiro tempo, quando o atacante francês Jean-Kévin Augustin cobrou um pênalti no meio, para a tranquila defesa de Ralf Faehrmann. Mas, apenas quatro minutos depois, Naby Keita colocou a equipe em vantagem.