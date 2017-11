RB Leipzig goleia no principado, elimina Monaco e mantém sonho de ir às oitavas

O RB Leipzig foi arrasador nesta terça-feira para manter viva a esperança de ir às oitavas de final da Liga dos Campeões. Mesmo atuando fora de casa, no principado, a equipe alemã goleou o Monaco por 4 a 1 e agora definirá seu destino na competição europeia na última rodada.

O problema é que o RB Leipzig não depende apenas de si para ser o segundo classificado do Grupo G – o Besiktas já passou como líder da chave. O time alemão tem os mesmos sete pontos do segundo colocado Porto, mas com desvantagem no primeiro critério de desempate, o confronto direto.

Por isso, para ir às oitavas, o RB Leipzig precisa derrotar o Besiktas em casa, dia 6 de dezembro, e torcer para o Porto tropeçar no já eliminado Monaco, em Portugal, na mesma data.